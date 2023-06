Più collegamenti per l'estate: anche nel Brindisino la "Trenitalia Summer experience"

Più collegamenti ferroviari in vista dell'estate anche nel Brindisino. Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11giugno, la Trenitalia Summer experience: più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. Sono stati Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, a presentare oggi (giovedì 8 giugno) a Roma la Summer Experience 2023 e a illustrarne le novità che mirano a sviluppare una mobilità estiva in grado di offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio sempre più completa e attrattiva.

La summer experience in Puglia

Il Polo Passeggeri del Gruppo Fs in Puglia offre oltre 60 collegamenti al giorno verso Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Torino, con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni e una maggiore quantità di posti a disposizione nei giorni di punta grazie all’utilizzo dei Frecciargento in composizione doppia. Oltre 300 i treni del Regionale in circolazione ogni giorno sulle linee pugliesi e quasi mille le corse bus verso i borghi e le marine, dal Gargano alla Valle d’Itria fino al Salento. L’offerta estiva, che si affianca a quella lanciata in primavera da Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, mette a disposizione circa 150 mila posti al giorno. Il treno si conferma mezzo green per eccellenza. Lo scorso anno, solo tra Milano e Lecce, sono stati evitati 72mila spostamenti in auto.

Le bici viaggiano gratis sui treni del regionale

Il regionale di Trenitalia in Puglia e Ferrovie del Sud Est offrono ogni giorno 1.600 posti bici che viaggiano gratuitamente grazie a un’agevolazione promossa dalla Regione Puglia. Il polo passeggeri favorisce anche il viaggio di gruppi e comitive composti da almeno dieci passeggeri che intendono viaggiare con bici al seguito. Il servizio si prenota inviando una email a puglia_ufficio_gruppi@trenitalia.it e gruppi@fseonline.it, con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Non solo bici. Tutti i mezzi di mobilità dolce viaggiano gratuitamente a bordo dei treni regionali in Puglia per incentivare il trasporto di mezzi ecologici per un viaggio door to door.

L'offerta in provincia di Brindisi

Brindisi Air&Port link attivo dallo scorso anno in collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Stp Brindisi, offre fino a 37 soluzioni di viaggio integrato al giorno treno + bus da e verso Lecce, 35 da e verso Bari e 16 da e verso Taranto. Ostuni link fino a 50 collegamenti al giorno, è il servizio navetta dalla stazione ferroviaria al centro della città bianca, sempre in collaborazione con Stp.