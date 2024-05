Collegamento ferroviario aeroporto-stazione di Brindisi: nuovo passo avanti

BRINDISI - Compiuto un nuovo passo avanti per la realizzazione del collegamento ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione ferroviaria di Brindisi. La Giunta ha preso atto dell’intesa, di cui all’art. 4 del D.L. n. 32/2019, conv. nella L. n. 55/2019 e ss.mm.ii., espressa dal Presidente della Regione Puglia propedeutica all’approvazione del progetto definitivo di ulteriori interventi relativi al “Collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi”, conseguenti al recepimento delle prescrizioni emerse a conclusione della Conferenza di Servizi indetta da Rete Ferroviaria Italiana-Rfi.

L’intesa viene espressa visti anche i pareri di Comune e Provincia di Brindisi e dei Dipartimenti regionali Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana e Bilancio, Affari Generali, Infrastrutture. Il progetto, che è in capo a Rfi, ha un costo a vita Intera pari a 153 milioni di euro finanziati con risorse Pnrr (52 milioni), con risorse Fsc 14-20 (60 milioni) e con risorse Mef (41 milioni). Esso prevede la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e la futura stazione dell’Aeroporto del Salento per una lunghezza totale di 6,208 km, prevalentemente in rilevato, con due raccordi per la connessione sulla Linea Bari-Lecce, in direzione Bari, e sulla Taranto-Brindisi, in direzione Taranto. Verranno realizzati anche un sottovia veicolare, due cavalcaferrovie, due viadotti ferroviari e verrà ripristinata la maglia viaria esistente.

Tra le modifiche/aggiunte al progetto definitivo recepite nelle prescrizioni della Conferenza di Servizi ci sono ulteriori interventi di carattere idraulico e sulla maglia stradale. Si ricorda inoltre che la nuova stazione ferroviaria Aeroporto avrà due binari di stazionamento, due banchine esterne lunghe 250 m e coperte da pensiline per circa 100 m.

Una volta completati questi interventi l’Aeroporto di Brindisi sarà più vicino ai grandi centri salentini e del sud barese: ci vorranno circa 10 minuti per raggiungere la stazione di Brindisi Centrale, 34 minuti per raggiungere Lecce, 50 minuti per arrivare a Monopoli (Ba) e un’ora e 10 minuti per giungere alla stazione di Taranto.

“Un collegamento importante al servizio dei pugliesi e dei turisti che potranno agevolmente muoversi da e verso l’Aeroporto del Salento con il treno, che è una delle modalità di trasporto più sicure e sostenibili – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti -. Inoltre con gli adeguamenti alla viabilità l’Aeroporto sarà meglio collegato alla città di Brindisi e questo garantirà sicurezza e maggiori opportunità per collegamenti intermodali e mobilità dolce”