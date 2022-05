New Basket Brindisi, navetta gratuita con il PalaPentassuglia per la prossima partita casalinga

BRINDISI - Stp Brindisi ricorda che in collaborazione con l'amministrazione comunale di Brindisi, in occasione delle partite casalinghe della New Basket Brindisi, è attivo il servizio di collegamento gratuito con il PalaPentassuglia. Per domenica 8 maggio è prevista la partenza dalla fermata di via Benedetto Brin (stadio) alle ore 19:45 con il ritorno dopo 15 minuti dal termine della partita. Tenuto conto della piena capienza del PalaPentassuglia, il servizio sarà svolto con un autobus da 18 metri.

Il percorso e le fermate utili in andata e ritorno sono le seguenti:

Va ricordato che alla luce delle ultime modifiche introdotte, sugli autobus si deve accedere indossando mascherine FFP2.