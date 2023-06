"Strade sicure": il prefetto La Iacona incontra i colonnelli Cucinotta e Cipolla

BRINDISI - Il prefetto Michela La Iacona ha incontrato stamane, presso il palazzo del governo, il colonnello dell’Esercito italiano Luigi Cucinotta, prossimo comandante del Raggruppamento “Puglia e Basilicata” dell’operazione "Strade Sicure", accompagnato dal suo predecessore colonnello Andrea Cipolla.

La visita è stata occasione per un confronto sulle attività del contingente dell’Esercito, quotidianamente impegnato al fianco delle forze di polizia in servizi di presidio e di vigilanza presso il Centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) ed il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Brindisi.

Al termine dell’incontro, il prefetto ha ringraziato il comandante cedente per il prezioso supporto assicurato ed ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al comandante subentrante.