"Come mantenere giovane il cervello": incontro pubblico

BRINDISI - Martedì 23 maggio, alle ore 17.30, presso la sala Gino Strada del palazzo Nervegna "La bottega delle storie", terrà una conferenza dal titolo "Come mantenere giovane il cervello" a cura della psicoterapeuta dott.ssa Anna Tassielli. Evento patrocinato dall’ISbem (Istituto scientifico biomedico euro Mediterraneo), dal Comper (Comitato Mesagne per la ricerca) e dal Comitato di Brindisi della Società Dante Alighieri. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La "Bottega delle storie" a conclusione di una stagione, in cui si sono trattati molti temi di riflessione dalla geopolitica, filmografia, letteratura alla psicologia, propone una conversazione con la dott.ssa Anna Tassielli su "Come mantenere giovane il cervello". La scienza è in campo da innumerevoli anni con ricerche sulla longevità del cervello e, ad oggi, propone tutte le conoscenze e pratiche necessarie, perché il cervello si conservi al meglio. Sarà necessario interessarsi a questo argomento con più frequenza e approfondimento, per imparare a mantenere sempre efficiente questo organo, che assicura il benessere del fisico e quindi la salute.

La dott.ssa parlerà delle più recenti scoperte della scienza, sul funzionamento del cervello e, soprattutto, delle modalità suggerite dagli studiosi per mantenere giovane, attivo e produttivo, per tutta la vita quest’organo fondamentale. Sarà anche l’occasione per abbattere paure, pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi in materia. La dottoressa ritiene necessario divulgare queste tematiche, affinché una maggiore informazione possa contribuire a cambiare il nostro stile di vita e migliorarlo.