Comitato di Brindisi della Croce Rossa italiana: il nuovo consiglio direttivo

BRINDISI - Il comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana annuncia i risultati delle elezioni tenutesi il 19 maggio 2024 per il rinnovo della carica del presidente e del consiglio direttivo. È stata riconferma la presidente Concetta Marra, "la cui leadership e dedizione hanno segnato un periodo di crescita e consolidamento per il nostro comitato", si legge in una nota. Al suo fianco, sono stati riconfermati i consiglieri Biagio Mastrangelo e Francesca Ladisa, "la cui esperienza e competenza continueranno a essere fondamentali nel perseguimento dei nostri obiettivi", si legge sempre nel comunicato.

Poi ci sono i nuovi membri del consiglio: la volontaria Mina Rosato e il consigliere dei giovani Gabriele Florio. La Presidente MARRA, a margine della proclamazione, ha voluto ringraziare tutti i volontari: "È un onore e un privilegio continuare a servire come presidente. La riconferma rappresenta non solo un apprezzamento per il lavoro svolto finora, ma anche una grande responsabilità per il futuro. Il nostro motto, 'xontinuità e innovazione per un volontariato ancora più efficace', riflette il nostro impegno a mantenere salde le fondamenta costruite, mentre ci apriamo a nuove idee e approcci per migliorare costantemente il nostro operato".

Dal comitato brindisino arriva l'augurio rivolto a tutti i membri del nuovo consiglio cirettivo per "un buon lavoro e la giusta motivazione per riuscire a guidare tutti i volontari, uniti e rafforzati dallo spirito dei sette principi della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità".