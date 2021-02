Il ballerino Nick Simonetti coordinatore provinciale del comitato formazione danza Puglia

In provincia di Brindisi sono 13 le strutture coinvolte, con ben 823 utenti, 28 collaboratori, 11 sede in affitto e 2 di proprietà

BRINDISI - Sono già 13 le scuole di danza della provincia di Brindisi che hanno aderito al "Comitato Regionale Formazione Danza Puglia" che raccoglie e rappresenta, al momento, ben 132 centri di formazione coreutica della Puglia raggruppati nelle loro diverse forme giuridiche, che utilizzano il linguaggio della danza come strumento educativo e si pone quale interlocutore propositivo presso le istituzioni regionali, facendosi portavoce di istanze collettive e dialogando con tavoli nazionali di settore.

L’obiettivo del Comitato è di fare rete tra i centri che si occupano di formazione coreutica affinché lavorino per elaborare una visione artistica e allo stesso tempo concreta per la comunità, funzionale alla tutela della dignità professionale di chi si occupa di questo settore, al recupero di un ruolo riconosciuto per i docenti nel contesto sociale, alla crescita del benessere psico-fisico della collettività, aperto a scenari futuri costruttivi e produttivi. A Brindisi e provincia, quindi, sono 13 le strutture coinvolte, con ben 823 utenti, 28 collaboratori, 11 sede in affitto e 2 di proprietà, coordinate dal rappresentante provinciale Nicola Simonetti di San Michele Salentino.

Le scuole che hanno aderito sono: Body e Soul Silfine (San Michele Salentino), Centro Studi Arte Danza (San Michele Salentino), Nuovo Choreos (Fasano), Arte in Movimento (Oria), Art Move Centro Studi Danza ( Ceglie Messapica), Studio Danza Desiato ( Francavilla Fontana), New Star (Francavilla Fontana), In punta di piedi (Brindisi), Centro Arte Danza (Brindisi), Opificio della Danza ( Brindisi), La Maison de la Danse (Brindisi), Tersicore (Brindisi), Artelier della Danza (Brindisi).