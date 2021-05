Aeronautica Militare: messa in memoria del maresciallo Antonio Carbone

ORIA - Si è tenuta nel pomeriggio di ieri (venerdì 14 maggio), presso la chiesa di San Domenico in Oria, una messa in memoria del 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare Antonio Carbone, mancato il 14 maggio 2018 a seguito di un grave incidente sul lavoro occorso presso il 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari).

La cerimonia, per il terzo anniversario della morte di Antonio, ha visto la presenza dei suoi familiari e parenti, di una rappresentanza dei colleghi del 36° Stormo e con il loro labaro i Soci della Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica (Aaa) di Oria, che hanno assistito alla funzione religiosa celebrata dal parroco Don Crocifisso Tanzarella.

I colleghi presenti, in servizio ed in pensione, si sono riuniti in preghiera per ricordare il collega tragicamente scomparso tre anni fa, fra cui il capo ufficio comandi dello Stormo, Maggiore Francesco Serini, in rappresentanza del comandante e il 1° Luogotenente Francesco Palmisano, Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa.

La toccante cerimonia in chiesa che si è conclusa come da tradizione con la lettura della Preghiera dell’Aviatore. Al termine della funzione religiosa, svolta in un clima di sentita commozione e partecipazione, il Vice Presidente della Sezione dell’Aaa, 1° Luogotenente Vincenzo Carbone, ha salutato i familiari e ringraziato tutti i presenti; in particolare il personale proveniente dal 36° Stormo e tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione di questo momento di vicinanza e ricordo.