Trenta anni fa la strage di Capaci: scuola di Mesagne commemora il giudice Falcone

MESAGNE - Nel 30esimo anniversario della strage di Capaci, presso la scuola primaria “Giovanni Falcone”, lunedì 23 maggio, alle ore 8.30, si terrà una cerimonia in memoria del giudice ucciso dalla mafia. “All’evento - fa sapere il dirigente scolastico, Daniele Guccione - sono stati invitati a partecipare ed intervenire autorità politiche e di pubblica sicurezza”. La breve cerimonia si iscrive nell’ambito delle iniziative che la Città di Mesagne ha calendarizzato per l’intero mese di maggio. “Per la scuola – prosegue il dirigente scolastico - la cerimonia è pregna di significato in quanto cade nel 30 esimo anniversario della strage di Capaci e pertanto lega i percorsi scolastici di cittadinanza attiva con gli eventi di portata cittadina volti a dare sostegno ai valori della legalità”.