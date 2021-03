Commissione Pari Opportunità del Comune contro la vela "antiabortista"

BRINDISI - La Commissione Pari Opportunità di Brindisi contro la vela "anti-abortista" che gira per la città di Brindisi da alcuni giorni. Oggi (domenica 7 marzo 2021) la presa di posizione con un comunicato: "Alla vigilia della giornata internazionale della donna - che ogni anno riafferma la libertà di scegliere - nella nostra città accade un fatto estremamente grave: la circolazione di un camion vela che inneggia: 'Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto'.

Un'iniziativa firmata da Provita&Famiglia Onlus, accompagnata, in tante città italiane, dall'affissione di manifesti con lo stesso messaggio. La Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi "si schiera a fianco delle numerose associazioni già pronunciatesi nel chiedere al sindaco e alle istituzioni competenti uno stop alla suddetta inaccettabile provocazione, posta in atto in violazione del diritto alla scelta, riconosciuto dalla legge 194/1978, conquista preziosa ed irrinunciabile nell'inarrestabile cammino delle donne verso la completa libertà di autodeterminazione in ogni campo".