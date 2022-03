Rinnovo contrattuale personale Comparto sanità ed enti locali: presidio di proteste

BRINDISI - Venerdì 25 marzo dalle 10 alle 12 Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl terranno, presso la Prefettura di Brindisi, un presidio di protesta in adesione allo stato di agitazione proclamato a livello nazionale per chiedere risposte e risorse economiche per il rinnovo contrattuale 2019-2021 per personale dei comparti Sanità ed Enti locali. Il presidio si svolgerà contemporaneamente presso tutte le sedi delle Prefetture d'Italia e a Roma presso la sede del Mef e del Ministero della Pubblica Amministrazione. I dipendenti pubblici della Sanità e degli Enti locali in questi due anni di pandemia hanno garantito i servizi in condizioni difficilissime e hanno diritto ad un rinnovo contrattuale dignitoso.