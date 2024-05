I 100 anni di monsignor Settimio Todisco: uno dei vescovi più amati dai brindisini

BRINDISI – Tocca un secolo di vita uno dei vescovi più amati nella storia di Brindisi. Monsignor Settimio Todisco spegnerà oggi (venerdì 10 maggio) cento candeline, presso la residenza di “Villa Specchia”, dove alloggia da tempo. In realtà il prelato è nato il 5 maggio 1924 nella sua Brindisi, ma fu dichiarato all’ufficio Anagrafe solo cinque giorni dopo. All’epoca, del resto, era di prassi un disallineamento fra il giorno della nascita e quello della registrazione.

Todisco è stato ordinato presbitero all’età di 20 anni. Dopo aver svolto l’attività di insegnante nel seminario di Ostuni, negli anni ’50 divenne rettore del seminario di Brindisi. Nel 1962 ha ricoperto il ruolo di vicario generale. Poi è stato nominato protonotario apostolico. In quel periodo ha insegnato religione al Liceo classico. Il 15 febbraio 1970 è stato ordinato vescovo.

Cinque anni dopo fu promosso alla sede arcivescovile di Brindisi. L’incarico è stato ricoperto per ben 25 anni, fino al 5 febbraio 2000, quando è diventato vescovo emerito. Nel frattempo la diocesi di Ostuni era stata assorbita a quella di Brindisi, dando così vita all’arcidiocesi di Brindisi – Ostuni.

Todisco aveva instaurato un rapporto fortemente empatico con la cittadinanza. I brindisini hanno apprezzato la sua sensibilità e l’apertura al confronto. Forte la sua attenzione ai diritti dei lavoratori. Un tema di primissimo piano in una città che nel 1977 fu sconvolta dalla tragedia dell’esplosione del P2t: un dramma che colpì profondamente anche il vescovo Todisco.

Il suo motto, istituito nel 1995, fu “Corde et fide” (col cuore e con la fede). Dall’alto del suo metro e 90, la sua statura poteva incutere soggezione, ma in realtà Todisco si poneva con modestia e umiltà. Sempre presente nei momenti più importanti della storia cittadina, è stato promotore di varie missioni umanitarie in Africa. In occasione dei 50 anni del suo episcopato, Papa Francesco gli ha rivolto un messaggio augurale.

Oggi festeggerà il secolo di vita circondato dall'affetto delle persone che gli sono vicine e che da anni si prendono cura di lui.

