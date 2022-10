Il "grande pompiere" Giuseppe Pinto spegne 97 candeline

BRINDISI - Nella giornata di oggi (1 ottobre 2022) ha compiuto 97 anni il pompiere precursore più anziano del comando provinciale vigili del fuoco di Brindisi, uno degli ultimi superstiti della sua età in tutt’Italia. Il cavalier Giuseppe Pinto, già capo reparto, ha festeggiato il traguardo nella sua dimora, tra gli affetti al completo dei suoi 24 famigliari.

La sua storia nei vigili del fuoco inizia a soli 17 anni, quando inoltra domanda come vigile del fuoco volontario negli uffici della prefettura di Brindisi, per poter entrare nel Corpo nazionale. La stessa fu subito accolta. Dopo aver superato il corso di formazione, ha prestato servizio presso la prima caserma di Brindisi situata in via Osanna, proprio a ridosso del passaggio a livello. In ha ottenuto i gradi di vigile permanente, p vigile scelto, e, dopo un corso di formazione nelle scuole centrali antincendio a Capannelle (Roma), vice brigadiere, brigadiere, maresciallo e infine capo reparto. Pinto è stato anche istruttore, sempre a Capannelle, facendo parte anche del gruppo sportivo. Oltre a tutti gli interventi di soccorso sia locali, ha partecipato anche a operazioni di soccorso in occasione di vari terremoti.

Attualmente ricopre la carica di presidente onorario dell'Associazione nazionale vigili del fuoco, sezione provinciale di Brindisi, di cui è stato uno dei fondatori e alla quale dà ancora il proprio contributo. Inoltre, come ogni anno, non fa mancare la sua presenza nella sua solita cabina del presidio di soccorso estivo dei vigili del fuoco sul litorale a nord di Brindisi.

Il Cav., così conosciuto da tutti, appena mette piede in caserma viene abbracciato dai colleghi, che lo ritengono un bravo padre di famiglia: la grande famiglia dei vigili del fuoco. Per festeggiarlo, ogni anno il presidente dell’Anvf, Maurizio Saponaro, e il Tesoriere Matteo Beso, gli offrono una torta con il logo dell’Associazione, facendo emozionare sia il Cav. che la sua consorte. Inoltre si aggiungono gli auguri affettuosi di tutti i soci. Questa è ormai diventata una bella tradizione fatta di grandi valori morali che fortunatamente ancora persistono nei vigili del fuoco.