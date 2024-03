Vite salvate in mare: il Comune di Brindisi omaggia un giovane cittadino

BRINDISI _ Il Comune di Brindisi omaggia un suo concittadino per degli interventi di salvataggio in mare effettuati la scorsa estate. Si tratta del 20enne Arcangelo Celli, residente nella frazione di Tuturano. Il consigliere comunale Luca Tondi, su delega del sindaco Marchionna, ha consegnato al giovane una targa al merito con la seguente motivazione: “In riconoscimento dell’eccezionale coraggio e dell’intraprendenza dimostrati nel salvare vite umane. Con stima, il Sindaco di Brindisi”.

L’evento si è svolto presso la sala del capitello di palazzo Nervegna, in presenza dell’assessore allo Sport, Lidia Penta, e dei rappresentanti dell’Associazione Arma aeronautica, alla quale Cellie è iscritto.

Cellie, nelle estatei 2022 e 2023, ha prestato servizio come bagnino, presso uno stabilimento balneare in località Apani. Attualmente presta servizio come fante lagunare in forza al Reggimento “Serenissima” in Venezia.