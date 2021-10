Progetto Excellent sul turismo sostenibile, Brindisi protagonista

BRINDISI - Si è svolto ieri l’ultimo evento del progetto “Excellent - Cross-Border Experience for a Sustainable Tourism Development in the Programme Area” finanziato dal programma Interreg Ipa Cbc Italia – Albania – Montenegro 2014/2020. Il Comune di Brindisi, attraverso la partecipazione dell’Assessore al Turismo Emma Taveri, ha avuto l’opportunità di condividere la strategia e le attività in corso alla presenza della viceministra albanese con delega alla cultura Meri Kumbo, dell’Agenzia del Turismo dell’Albania rappresentata da Sokol Kongoli e della referente del partner di progetto Rcdc, Raimonda Bedo.

Dopo il grande successo del primo evento organizzato dall’amministrazione comunale con importanti giornalisti, blogger e tour operator dall’Italia e dall’Albania dal 16 al 18 ottobre e il workshop di formazione sull’innovazione del turismo sostenibile e sullo smart working del 19 ottobre scorso, ieri a Tirana si è svolto il workshop internazionale conclusivo del progetto, che vede nuovamente Brindisi presentata come modello ed esempio di destinazione di riferimento su questi temi.

“Questo appuntamento ha costituito un importante passo in avanti nell’ambito della cooperazione internazionale per la nostra città. Si conosceranno a breve le nuove opportunità di finanziamento transfrontaliere 2021-2027 e vogliamo non solo farci trovare pronti, ma anche rendere Brindisi sempre più presente attraverso la candidatura di progetti innovativi sul turismo. Immaginiamo il ruolo di Brindisi non solo come partner, ma come ente leader che possa rappresentare un modello anche per altri paesi, con progetti di valore in linea con gli obiettivi della nuova programmazione europea”, dichiara l’assessore al Turismo Emma Taveri.