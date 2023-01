Pace fiscale: "Il Comune di Brindisi aderirà allo stralcio parziale delle cartelle"

BRINDISI – Anche il Comune di Brindisi procederà con lo stralcio parziale delle cartelle esattoriali. Lo comunica il consigliere comunale Teodosio Prete (Pd), presidente della commissione consiliare consultiva Bilancio. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il dirigente del settore finanziario, Gabriele Falco, sono stati ascoltati stamattina (martedì 31 gennaio) nel corso di una riunione della commissione.

“È emerso in tutta chiarezza che il Comune di Brindisi, al pari di tantissimi altri enti locali – afferma Prete - a causa di questa norma iniqua è escluso dalla possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle. Per come è stata concepita, è palesemente impostata, a mio avviso e non solo, in maniera sbagliata e con evidenti disparità di trattamento a secondo dell’agente di riscossione a cui gli enti si sono affidati negli anni 2000-2015”.

A detta del presidente della commissione “non è accettabile tanta superficialità da coloro i quali devono legiferare per garantire a tutti cittadini parità di diritti”. “La discussione in commissione è stata franca - prosegue Prete - ma nessuno dei partecipanti ha potuto sostenere tesi diverse, come invece purtroppo erano state avanzate da qualcuno per becera strumentalizzazione politica nelle ultime settimane”.

“La notizia positiva è che comunque l’amministrazione comunale, così come già da me anticipato – afferma ancora Prete - aderirà all’automatismo previsto per lo stralcio parziale per permettere a tanti cittadini onesti, ma in sofferenza a causa di congetture economiche sfavorevoli, di poter pagare senza l’ulteriore balzello di interessi e more, limitando il pagamento quindi alla sola quota capitale. Anche per le casse comunali, da qualche tempo in un percorso di risanamento finanziario per volontà di questa amministrazione, potrà rappresentare ulteriore ossigeno”.