Controversia tra Comune e proprietari terrieri: le dichiarazioni del vicesindaco

Riceviamo e pubblichiamo una nota di risposta, relativa all'articolo pubblicato da BrindisiReport in data 19 aprile 2024, da parte del vicesindaco di Francavilla Fontana, nonché assessore all’Urbanistica e al Contenzioso, Domenico Attanasi. Il tema è quello della controversia persistente su un progetto di edilizia sociale cha ha contrapposto i proprietari di alcuni terreni situati nei pressi della Fiera al Comune. Su tale questione si è espresso il Consiglio di Stato.

La nota di Attanasi

Nella giornata di ieri diverse testate giornalistiche hanno dato notizia dell’esito del procedimento promosso innanzi al Consiglio di Stato dai proprietari di alcuni terreni per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Francavilla Fontana di riqualificare urbanisticamente le aree inserite nell’insula F31 del Piano di Fabbricazione, considerando che la destinazione originaria (ossia “ampliamento dell’Ente Fiera”) è ormai decaduta.

Più esattamente il Consiglio di Stato era chiamato a esprimersi circa la legittimità del diniego del Comune di Francavilla all'istanza di riqualificazione urbanistica presentata dai ricorrenti nel lontano gennaio 2016.

La decisione assunta all’epoca dal Comune si fondava sul fatto che fosse stata ormai avviata “la procedura per l’approvazione del nuovo strumento urbanistico”, che avrebbe comunque soddisfatto l’interesse del privato alla riqualificazione dell’area.

In altre parole il Comune ritenne “che l’unico modo per dare attuazione alla richiesta dei ricorrenti fosse l’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale”.

Questa impostazione, che il Consiglio di Stato ha ritenuto “legittima e coerente” - in linea di principio - “con il richiamato sistema normativo”, si è scontrata tuttavia con la tesi giuridica secondo la quale “l’Amministrazione non può genericamente rinviare il soddisfacimento dell’interesse alla riqualificazione urbanistica di un suolo di proprietà del privato al tempo dell’adozione del nuovo strumento urbanistico generale, senza predeterminare un percorso sufficientemente definito, quanto meno nei suoi passaggi, anche temporali, di maggior rilievo”, posto che “all’epoca di cui trattasi il nuovo strumento urbanistico generale non” era “stato nemmeno adottato, sussistendo solo una dichiarazione di intenti”.

Dunque l'autorità giudiziaria amministrativa ha contestato al Comune la sua inerzia in un momento storico (l'anno 2016) in cui il Pug non era stato ancora adottato.

Oggi, però, non solo il Pug è stato adottato, ma sono stati consumati altri passaggi procedimentali tali per cui il percorso della sua approvazione definitiva può certamente dirsi “sufficientemente definito”.

E sebbene il Consiglio di Stato abbia affermato che la mancata approvazione definitiva del Pug faccia permanere l’utilità della decisione, è altrettanto evidente come il mutato scenario di fondo non possa essere ignorato o ritenuto ininfluente ai fini delle determinazioni che l’Ente dovrà assumere per ottemperare alla sentenza.

