Mesagne, in arrivo 170mila euro per ristrutturare la Pinacoteca

MESAGNE - Nell’ambito della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” - sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi della strategia Sltp” per la Strategia di Sviluppo locale del Gal Terra dei Messapi “Arthas” 2014-2020 (Azione 2, Intervento 2.3 indicato come “Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello smart land Tdm) - il Comune di Mesagne è stato ammesso al finanziamento di 170 mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Pinacoteca comunale.

Il progetto definitivo è stato curato dagli uffici comunali alla Cultura, Lavori Pubblici e Patrimonio e definito dall’arch. Maria Giovanna Molfetta. Il sindaco Antonio Matarrelli e l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto D'Ancona, hanno espresso la loro soddisfazione per l'ottenimento dell'ulteriore finanziamento. "Servirà per valorizzare un importante attrattore culturale, significativo per le potenzialità turistiche e le caratteristiche storico-monumentali che esprime", hanno dichiarato.