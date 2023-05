Comune di Mesagne: nuovo avviso per i tirocini di inclusione sociale 

MESAGNE - L’Amministrazione comunale di Mesagne, assessorato ai Servizi sociali, informa che sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo https://www.comune.mesagne.br.it/, è disponibile l’avviso pubblico “includiAMOci 2.0”, il progetto per favorire l’inclusione sociale delle persone in condizione di disagio economico.

Possono essere ammessi a svolgere tirocinio: soggetti di età non superiore ad anni 67 per gli uomini e ad anni 65 per le donne; in ogni caso, non inferiore ad anni 18 al momento della pubblicazione dell’avviso; residenti nel Comune di Mesagne al momento della pubblicazione dell’avviso; disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda; con un valore Isee inferiore a 9.360 euro.

L’istanza di partecipazione è riservata a un solo componente del nucleo familiare. Il modello può essere ritirato presso l'ufficio Servizi sociali, in via Castello 10, o scaricato dal sito web dell’Ente. Alla domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; dichiarazione sostitutiva unica Isee ordinario resa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 nr.109, in corso di validità; certificazione attestante eventuale invalidità del richiedente o di un componente del nucleo familiare.

Dovrà essere consegnata presso l'Ufficio protocollo del Comune di Mesagne entro le ore 12 del prossimo 13 giugno.