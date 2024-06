Il Comune di San Donaci ottiene finanziamento regionale per la sagra "Antichi Sapori Fest”

SAN DONACI – Il Comune di San Donaci ottiene un finanziamento regionale per la sagra "Antichi Sapori Fest” in programma per il 6 agosto prossimo. Lo rende noto Antonella Vincenti, assessore con delega ad Affari generali, contenzioso, Pnnr e Politiche comunitarie, rapporti con le Istituzioni ed enti esterni e Patrimonio, in una nota inviata agli organi di informazione. San Donaci si è posizionato al quinto posto della graduatoria ottenendo un finanziamento di 14mila euro. Sono 57 i progetti che beneficeranno del contributo regionale.

Con Determinazione della Sezione coordinamento dei Servizi Territoriali n. 113 del 25 giugno 2024 è stata approvata la graduatoria relativa all'Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati al sostegno di sagre, fiere, manifestazione ed eventi, come previsto dalla lett. C.1, art. 3, Allegato 1, della Delibera di Giunta regionale n. 53 del 05/02/2024 "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026", a valere sull'annualità 2024 a cui il Comune di San Donaci ha partecipato. Il costo del progetto è di 28.413,20, il contributo richiesto è di 21.309,90, è stato finanziato per l'importo massimo: il 50 per cento della spesa. Il Comune quindi, riceverà la somma di 14.206,60.

"Questo finanziamento rappresenta un traguardo storico per la nostra comunità se si considera che questa sagra si fa da 25 anni e non ha mai usufruito di un finanziamento pubblico", spiega la Vincenti che aggiunge che per la copertura del resto della spesa l'amministrazione ha partecipato ad altri bandi. Potrebbero arrivare, quindi, altri finanziamenti.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto. Il loro impegno e dedizione sono stati fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Ora è essenziale il coinvolgimento di tutti per rendere l’evento un grande successo e un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Regione Puglia e in particolare all’assessorato all’Agricoltura, guidato dall’assessore Donato Pentassuglia, per aver ascoltato le nostre esigenze e messo a disposizione lo staff e gli uffici necessari per istruire al meglio la nostra pratica.È la prima volta nella storia che la sagra di San Donaci riceve un finanziamento, nonostante la sua lunga tradizione. Questo risultato non è frutto del caso, ma della collaborazione e dell’impegno di una squadra determinata a rendere il nostro evento sempre più attrattivo per i cittadini e i turisti. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per migliorare e valorizzare ulteriormente la nostra sagra negli anni a venire.. Grazie a tutti per il continuo supporto", commenta la Vincenti a nome dell'amministrazione comunale.

Gli altri Comuni del Brindisino ammessi a finanziamento sono Pezze di Greco (Fasano) e Oria. Pezze di Greco ha ottenuto un contributo di 1752 euro per la Sagra del Fiorone svoltasi il 9 giugno socrso. Oria ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro per la sagra "Vicoli-sapori e tradizioni della Puglia" in programma il 28 e 29 giugno.