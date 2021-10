Prevenzione tumore al seno: anche il Comune di San Donaci si illumina di rosa

SAN DONACI - Nel mese dedicato alla prevenzione del Tumore al Seno, la casa comunale si illumina di rosa, come gesto di vicinanza alle donne colpite e come stimolo di prevenzione per le altre. "Rossella, perché hai fatto passare così tanto tempo?" mi chiede. E lui ancora: "Pensavi fosse nuovamente una cisti d'acqua? Mi dispiace!Ma questa volta è un nodulo, Rossella! Un nodulo che non mi piace e che dobbiamo analizzare quanto prima" (dal libro Rosa Speranza di Rossella Caramia).