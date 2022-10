Pnrr, 115mila euro per la digitalizzazione del Comune di San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - E' stata ammessa a finanziamento, da parte del dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la proposta progettuale inoltrata dal Comune di San Pietro Vernotico, (a valere sull’avviso Pnrr Missione 1 – Componente 1 Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”) per l’implementazione di un piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione, per un importo pari a 115mila e 64 euro, redatta dalla funzionaria responsabile dei servizi informatici dell'ente.

Oltre ad essere un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di migrare i propri Ced verso ambienti cloud, l'amministrazione comunale considera l'innovazione digitale uno strumento necessario per garantire l'efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa pubblica amministrazione, anche al fine di attuare una più celere erogazione dei servizi all'utenza, una maggiore inclusione dei cittadini ed una rapida interazione con gli stessi.

Già nel maggio 2021 l'amministrazione comunale aveva aderito al progetto regionale “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia - Poc Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle Tic”. Azione 2.3. Progetto “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” – Realizzazione della piattaforma “Sportello Telematico e Portale dei servizi per gli Enti Locali”, con risultati positivi: il 14 luglio di quest'anno la Regione ha comunicato che il Comune di San Pietro è fra i 90 Comuni ammessi al finanziamento per la realizzazione della piattaforma “Sportello Telematico e Portale dei servizi per gli Enti Locali”. I due finanziamenti garantiranno una integrale innovazione digitale per l'ente.

"E' un risultato straordinario per la nostra amministrazione - commenta con soddisfazione l'assessore con delega ai finanziamenti comunitari Gianluca Epifani - frutto di un lavoro scrupoloso e puntuale effettuato in sinergia con Antonella Fracasso, responsabile dei servizi informatici del Comune di San Pietro Vernotico, che nel mese di luglio ha predisposto e trasmesso in tempi record la candidatura. D'altronde il Pnrr non concede pause: o si corre oppure si rimane indietro."