"Municipium": il Comune di San Vito dei Normanni a portata di app

SAN VITO DEI NORMANNI - Nell’intento di perseguire la mission numero 1 del Pnrr quella di essere una pubblica amministrazione semplice e connessa, il Comune di San Vito dei Normanni si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un’App per smartphone su impulso del Consigliere Comunale con delega in smart city Vincenzo Calabretti ed il supporto di altri due consiglieri comunali, Luana Iaia e Domenico Vacca.

Con l’adozione dell’App Municipium si raggiunge un altro importante risultato nel processo di transizione digitale dell’ente, semplificando le procedure amministrative e digitalizzando i processi; l’app, infatti, permette una comunicazione semplice ed immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune.

L’App offre la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, whatsapp e social network direttamente dall’App e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune con le informazioni di contatto e gli orari di apertura.

Municipium fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta a porta; infatti all’interno c’è un glossario per differenziare correttamente i rifiuti e ci sono informazioni sul ritiro dei rifiuti ingombranti. Inoltre, i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda sezione dedicata alle “segnalazioni”, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, per esempio di un cartello stradale rovinato o di una buca nell’asfalto e, allo stesso modo, comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni “Idee e proposte”.

Grazie al modulo “Protezione Civile”, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza. L’App Municipium è disponibile gratuitamente su tutti gli store online, utilizzabile su sistemi Android ed IOS. Basta accedere al proprio store online, scaricare l’app, inserire il nome del Comune di San Vito dei Normanni ed esplorarla!