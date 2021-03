Restrizioni per contenere il contagio nei week end delle Palme e Pasqua

Già alcuni sindaci della provincia di Brindisi hanno disposto la chiusura della villa comunale, la chiusura al pubblico del cimitero e il divieto di stazionamento e permanenza in prossimità dei luoghi di culto

BRINDISI - Stretta dei sindaci della provincia di Brindisi per i prossimi week end delle Palme e di Pasqua per contenere i contagi da Covid-19. In sintesi le ordinanze di alcuni primi cittadini.

Francavilla Fontana

Il provvedimento emanato dal sindaco Antonello Denuzzo avrà una validità temporanea e produrrà i suoi effetti esclusivamente nel prossimo fine settimana, 27 e 28 marzo, e nel weekend di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. In queste giornate è disposta la chiusura della villa comunale, il divieto di utilizzo delle aree attrezzate presenti nei luoghi pubblici, la chiusura al pubblico del cimitero e il divieto di stazionamento e permanenza in prossimità dei luoghi di culto. È sempre fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente. Il provvedimento dispone, inoltre, una intensificazione dei controlli della polizia locale nei parchi e nelle aree verdi.

Ceglie Messapica

Il primo cittadino Angelo Palmisano ha emanato un'ordinanza che disponde la chiusra di ville e parchi comunali fino al 6 aprile, così come la chiusra del cimitero comunale nei giorni 27 e 28 marzo e 3 e 4 aprile. Regole, anche, in occasione di celebrazioni funebri: vi potranno prendere parte i parenti fino al quarto grado e affini entro il secondo grado all'interno dell'abitazione del defunto.

Torre Santa Susanna

Nei giorni di sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 (le Palme) e nei giorni di sabato 3, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 aprile (Pasquetta) 2021, è vietato l’accesso e la frequentazione con relativo stazionamento sia all’interno del cimitero comunale, del quale se ne dispone la chiusura nelle stesse giornate, sia in Largo Pozzi, Villa Comunale e Piazza 11 Settembre. È sempre consentita la possibilità di passaggio, oltre che di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.