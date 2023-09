Comunicare in modo efficace: al via il corso in “public speaking e curriculum vitae”

CEGLIE MESSAPICA - Acquisire o potenziare le proprie capacità comunicative per parlare in modo efficace sia in pubblico - rimanendo a proprio agio anche davanti a un gruppo numeroso di persone - sia durante le riunioni e gli incontri di lavoro. Questi gli obiettivi del corso in “Public speaking e Curriculum Vitae” che partirà il prossimo 4 settembre presso la Med School di Ceglie Messapica, nell’ambito dei laboratori del progetto Horizon finanziato dalla Regione Puglia. I corsi in partenza nelle prossime settimane: Communication Labs (30 ore) e Ricchezza del territorio in un laboratorio interattivo (60 ore). Per info ed iscrizione l’Orientation Desk è in Corso Garibaldi n. 35, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Contatti: ceglie@dasep.it e www.comune.ceglie-messapica.br.it

Il corso di public speaking – tenuto dal docente Giulio Ferretto - è stato creato appositamente per guidare i corsisti, passo dopo passo, attraverso i concetti fondamentali e le tecniche per comunicare in modo chiaro, coinvolgente e memorabile: essere coerente nei messaggi verbali, para-verbali e non verbali, utilizzare la ‘presenza’ per catturare l'attenzione del pubblico, pianificare, organizzare e strutturare il discorso, e utilizzare i supporti visivi in modo efficace. Che tu stia cercando di migliorare le tue abilità di presentazione per la tua carriera professionale o per raggiungere i tuoi obiettivi personali, il corso darà, inoltre, gli strumenti e le competenze necessarie per imparare come fare un curriculum vitaeefficace, con suggerimenti e trucchi per farlo emergere tra tanti, aggiungendo un tocco di personalità.

I laboratori di Horizon, finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto Punti Cardinali, una delle misure sperimentali di «Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”, sono realizzati dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con i partners Parco Culturale Fortis di Fasano, Dante Alighieri ETS di Fasano, Dasep – Agenzia per il lavoro, Arpal Puglia, Associazione Culturale MittAffett, IISS Cataldo Agostinelli, Primo Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” e Secondo Istituto Comprensivo.