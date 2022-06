Comunicazione e cura: evento gratuito aperto a tutte le professioni sanitarie

BRINDISI - "Il tempo della comunicazione: tempo di cura" è il titolo del dell'evento in programma giovedì 9 giugno nell'aula magna del Polo universitario della Asl Brindisi, in piazza Di Summa.

Il convegno, che ha come responsabile scientifico Dario Loparco, psicologo nel reparto di Oncologia del Perrino, è stato organizzato dalla Breast unit aziendale, in collaborazione con il Dipartimento oncoematologico radiologico radioterapico.

Alle 9 interverranno per i saluti il direttore generale della Asl, Flavio Roseto, il direttore sanitario Vito Campanile, il direttore del Dipartimento oncoematologico Maurizio Portaluri e il presidente dell'Ordine dei Medici, Arturo Oliva. Subito dopo, al via la prima sessione moderata da Laura Orlando e Manuela Caloro. Il coordinatore della Breast Unit, Saverio Cinieri, parlerà di comunicazione social, mentre Francesca Romito si soffermerà sulla comunicazione come carezza relazionale.

Alle 10.15 il professor Sandro Spinsanti illustrerà le strategie per costruire un rapporto di fiducia nella relazione di cura. Alle 13, nella seconda sessione moderata da Mariachiara De Luca e Alessandro Spina, si parlerà di comunicazione profonda in sanità con il professor Francesco Calamo Specchia e degli approcci linguistici per una comunicazione sanitaria empatica con la professoressa Rosita Maglie.

L'evento, gratuito, è aperto a tutte le professioni sanitarie per un massimo di 80 partecipanti. È prevista l'assegnazione di 7 crediti Ecm a cura dell'Unità operativa di Formazione aziendale e universitaria della Asl Brindisi.