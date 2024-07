Con un coltello in mano minacciava giovani per strada: bloccato da poliziotti

BRINDISI – Con un coltello in mano minacciava i presenti e solo l’intervento della Polizia ha evitato il peggio. Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di lunedì 15 luglio in via Materdomini a Brindisi dove un uomo sulla 30ina per cause non ancora chiarite ha brandito un grosso coltello tra una folla composta di giovani in zona Sciaia, nei pressi del porticciolo. Gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi sono stati chiamati da alcune persone presenti, spaventate e preoccupate per il comportamento del giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Brandiva un’arma “bianca” puntandola contro la gente che incontrava. I poliziotti prima di intervenire per disarmarlo hanno isolato la zona facendo allontanare i presenti. La situazione, infatti, sarebbe potuta degenerare. Con non poche difficoltà sono riusciti a immobilizzare il giovane che stava scatenando il caos e a togliergli il coltello. Il ragazzo è stato portato presso gli uffici della Questura e poi denunciato.

