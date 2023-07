Concerti, balli, sport, feste per bambini, cinema e altro: al via l'estate sampietrana

SAN PIETRO VERNOTICO – Concerti, esibizioni di ballo, sport, feste per bambini, cinema e tanto altro. Sono questi gli eventi in programma a Campo di Mare, marina di competenza del comune di San Pietro Vernotico per l’estate 2023. Il calendario, approvato il 20 luglio scorso dalla giunta comunale, è stato redatto in relazione alle proposte presentate da vari enti e associazioni presso il Protocollo generale dell’ente comunale. L’intera manifestazione ha un costo totale di 27690,68 Iva inclusa.

Da oggi fino a domenica sul lungomare Marinai D’Italia che collega Torre San Gennaro a Campo di Mare andrà in scena "Messapian Wine Summer Fest". La stagione degli eventi entra nel vivo mercoledì 26 luglio con una serata musicale a cura del gruppo “Senza Tempo” (costo della manifestazione 500 euro, Iva compresa). Per giovedì 27 luglio è stata approvata la proposta dell’associazione “Asd Dance Experience Lab” relativa allo spettacolo “Showcase 2023” da tenersi a Campo di Mare in giovedì 27 luglio (spesa complessiva 150 euro iva compresa, con richiesta di fornitura di un gazebo, sedie, service, transenne e punto luci). Per venerdì 28 e luglio e venerdì 4 agosto sono in programma due serate musicali a cura dell’associazione “Centro Aperto Polivalente per Anziani (Richiesta di fornitura di palco, sedie, service, transenne e punto luce).

Sabato 29 luglio, giovedì 14 agosto e domenica 24 agosto dalle ore 21, il piazzale panoramico di Campo di Mare sarà teatro di un evento dedicato ai bambini a cura di “Original Party”: sono previsti 5 animatori, l’installazione di due gonfiabili, divertentismo, giochi, sfide, balli, spettacolo bolle di sapone giganti, Mascotte (Spesa totale 1500 euro Iva compresa con richiesta di transenne e punto luce).

Domenica 30 luglio spettacolo musicale “Intra allu core te la terra stae” (spesa complessiva di 300 euro Iva compresa con richiesta palco, service, un tavolo, sedie, transenne e punto luce). Lunedì 31 luglio la serata sarà dedicata allo Sport: accolta la proposta dell’Associazione sportiva dilettantistica “Us San Pietro” per “La lunga notte del basket” (Richiesta di fornitura di palco, sedie, service, transenne e punto luce).

Le serate dell’1, del 9, dell’11 e del 19 agosto saranno a cura della Pro Loco di San Pietro. Martedì 1 agosto andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non tutti i ladri vengono per nuoce” a cura della compagnia teatrale Ghefiura. Mercoledì 9 agosto “Ciccio Riccio Summer Tour 2023”, venerdì 11 agosto serata danzante a cura di Beppe Junior. Sabato 19 agosto concerto di musica Popolare Salentina a cura del gruppo “Santu Pietru cu tutte le chiai”. La Pro loco, inoltre ha dato disponibilità all’allestimento del sito (posizionamento transenne e sedie) per gli spettacoli dell’intera “Estate Sampietrana 2023” per le quali ha richiesto un rimborso anticipato di 2.750 euro pari al 50 per cento del contributo totale richiesto di 5.500 euro Iva inclusa.

Giovedì 3 agosto sul piazzale panoramico di Campo di Mare andrà in scena lo spettacolo “La bellezza dell’imperfezione” a cura dell’Asd Cuori danzanti. Spesa complessiva 150 euro Iva compresa, con richiesta di fornitura di un gazebo, sedie, service, transenne e punto luce. Sabato 5 agosto si svolgerà la quarta edizione del Galà dello sport-premio all’impegno sportivo 2023, costo per il comune 400 euro. Per lunedì 7 agosto è stata accettata la proposta di Massimo Greco, titolare del locale notturno Fico Ricco: in scena serata musicale accompagnata da postazioni di beverage denominata “El malecón”. Spesa complessiva 500 euro, Iva compresa, con richiesta di fornitura di palco e punto luce.

Per martedì 8 agosto è prevista la rappresentazione teatrale “Don Floriano” a cura dell’Associazione culturale “D. Modugno”, spesa complessiva 450 euro esente Iva, con richiesta di fornitura di un gazebo, sedie, service, transenne e punto luce. Per giovedì 10, venerdì 18 e domenica 20 agosto Mattia Pennetta, titolare dell’attività “Il Barrio” ha proposto tre eventi musicali. Si esibiranno i gruppi: Tv color, Accasaccio e Cromophobia. Spesa complessiva 4mila euro Iva inclusa con fornitura palco, service e punto luce.

Il 12, il 14 e il 22 agosto nell’ambito della rassegna “Cinema estate 2023” il Cinema Massimo ha proposto proiezioni gratuite sul piazzale panoramico. Spesa complessiva di 2.562 euro, comprese spese Siae 2023 con richiesta di fornitura sedie, transenne e punto luce. Mercoledì 16 agosto serata musicale accompagnata da postazioni di food e beverage a cura di “Mind Event”. Spesa complessiva 5mila euro, Iva inclusa. L’associazione Per San Pietro per il 18-19-20 agosto ha proposto giornate “Talk” sul tema della Transizione ecologica. Richiesta di patrocinio, palco, sedie e punto luce. Sabato 19 agosto, inoltre, dalle 18.30 alle 21 si svolgerà una manifestazione podistica non agonistica con percorso di circa 8 km, a cura dell’Asd Podismo Spv My Domo. Interesserà la marina di Campo di Mare.

Lunedì 21 agosto andrà in scena uno spettacolo/concerto per batteristi di tutti gli allievi di batteria del Mestro Cristian Martina, dall’associazione musicale culturale “Amandla”. Prevista la partecipazione dei ragazzi del centro diurno Osiride, costo complessivo 600 euro esente Iva con richiesta di fornitura di sedie, transenne e punto luce. Venerdì 25 agosto l’ottava edizione del “Torneo dei Tuddhri” (torneo delle 5 pietre), la quarta edizione della “Gara degli Aeroplani di carta”, la prima edizione del concorso di fotografia online “Fotografa Campo di Mare nuesciu” esposizione e premiazione del concorso di fotografia, a cura dell’Asd Dialetto sampietrano. La stessa associazione per il 3 agosto ha proposto il torneo “Beach Bocce in coppia” (torneo sulla spiaggia per adulti). Richiesto un rimborso spese organizzative non superiore a 300 euro esente Iva, con richiesta patrocinio e autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune nelle locandine relative agli eventi, autorizzazione all’utilizzo del piazzale panoramico, autorizzazione all’utilizzo di un tratto di spiaggia pubblica sottostante il piazzale panoramico e un punto luce.

Sabato 25 agosto di nuovo appuntamento con lo Sport: in scena una manifestazione sportiva di pugilistica a cura dell’Asd Nuova evergreen pugilistica, spesa complessiva 700 euro, con richiesta di fornitura di sedie, service, transenne e punto luce.

L’associazione culturale per la promozione del territorio e delle risorse umane “Promo Salento”, inoltre, ha richiesto l’utilizzo gratuito della piazza centrale della Marina di Campo di Mare, con fornitura energia elettrica, patrocinio ed inserimento nel programma delle attività estive del Comune, per il “Mercatino delle pulci e dell’Antiquariato 2023”.