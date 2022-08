Concerti Brunori Sas e Caperezza: info utili su viabilità e parcheggi

FASANO – In occasione dei concerti di Brunori Sas e Caparezza, previsti per sabato 6 e domenica 7 agosto al Parco Archeologico di Egnazia, si comunica che Il tratto di SP90 compreso tra Acquapark e Savelletri sarà chiuso al traffico regolare dalle 18, permettendo solo il transito per raggiungere i parcheggi a chi viene al concerto.

L’ingresso all’area concerto è situato sulla litoranea SP90 https://goo.gl/maps/vCW7QU8GJ3DdzzVy8

Sono disponibili quattro aree parcheggio sulla litoranea, a nord ed a sud del tratto chiuso al traffico: Ingresso da nord - SP90 (Capitolo); (P3) - Archeolido (A pagamento all’ingresso del lido - 300 mt a piedi) https://goo.gl/maps/K84QwvHz8AT3a7rr6. (P4) - Parcheggio Parkforfun.com prenotabile al seguente link: https://bit.ly/PFF-brunori (A pagamento - 700 mt a piedi).

Ingresso da sud - Sp90 (Savelletri): (P1) - Parcheggio comunale - (gratis - 800 mt a piedi) https://goo.gl/maps/pDqNT2QcBZzUPmUN6. (P2) - Egnazia Agribeach (A pagamento all’ingresso dell’area - 350 m a piedi) https://goo.gl/maps/GN3fsN9CbXmCsf9Y7

Ingresso da nord - SP90 (Capitolo):

Si consiglia di anticipare l’arrivo, mettendo in conto la possibilità di code e rallentamenti. Dai parcheggi all'ingresso ci sarà un percorso su strada asfaltata. All'interno dell'area sono disponibili cibo e bevande.

Il concerto di Caparezza di domenica 7 agosto è sold out, mentre per quello di Brunori i biglietti sono disponibili su su DICE.fm e Ticketone.it https://bit.ly/brunori-tickets. Si avrà anche la possibilità di visitare il Parco Archeologico di Egnazia, tra i più importanti di Puglia.

Per consultare l’intero piano di viabilità con info e consigli utili è possibile cliccare sul seguente link https://goo.gl/maps/8bs6TGH3GeFcpi3m8