Giovani Farmacisti, raccolti quasi 3mila euro per la ricerca contro i tumori pediatrici

BRINDISI - Conclusa la raccolta fondi nelle farmacie e parafarmacie della provincia per la ricerca oncologica pediatrica. L’associazione Giovani farmacisti di Brindisi (Agifar Brindisi) ha appena concluso la raccolta fondi #PerMano, indetta da Fenagifar (Federazione nazionale giovani farmacisti) in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi e il patrocinio a livello nazionale e provinciale di Fofi, Federfarma ed Utifar, nell’ambito della ricerca oncologica pediatrica.

Negli scorsi mesi sui banconi delle farmacie e parafarmacie della provincia aderenti alla campagna ci sono stati dei salvadanai, realizzati da Agifar Br, per permettere ai cittadini di contribuire con un piccolo gesto alla causa in supporto alla salute dei piccoli pazienti oncologici. Grazie alla generosità della comunità, all’impegno del Consiglio direttivo, al contributo degli sponsor (Zeta Farmaceutici e un’altra azienda che ha preferito l’anonimato) e dei farmacisti brindisini sono stati raccolti e donati dall’inizio della campagna 2944 euro.

Questa somma concorrerà insieme a quella raccolta dalle altre Agifar provinciali di tutta Italia ad assegnare una borsa di studio di 33.000 euro ad team di ricercatori, con lo scopo di raggiungere importanti progressi nella ricerca sui tumori pediatrici, così da contribuire concretamente al miglioramento della vita dei piccoli pazienti oncologici grazie a nuovi protocolli di cura.

I passi verso cui la ricerca andrà avanti sono stati presentati ai farmacisti con dei corsi d'aggiornamento che hanno approfondito le patologie oncologiche a più alta incidenza nei bambini, i segni e i sintomi, campanelli d’allarme per poter accelerare la diagnosi, l’epidemiologia, le attuali terapie e i nuovi approcci di cura, con la speranza di una prognosi sempre migliore per chi viene colpito già in tenera età dal cancro.