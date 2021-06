Restyling dell'ex cinema concluso: riapre il nuovo "Palazzo Roma"

OSTUNI – Conclusi i lavori di ristrutturazione del vecchio cinema teatro Roma di Ostuni, che diventa il “nuovo Palazzo Roma”: L’ex cinema, acquistato e ristrutturato dall’ex banchiere René De Picciotto, magnate del turismo, proprietario di numerose strutture ricettive in Puglia (e non solo) sarà inaugurato sabato 3 luglio, alle ore 18:30. Per l’occasione è previsto un cocktail di presentazione. L’imprenditore acquistò l’edificio nel 2017. I lavori di restyling hanno subito dei rallentamenti a causa della pandemia da Covid. Il vecchio cinema è stato dunque trasformato in una sala polifunzionale che ospiterà cinema, teatro, bistrot, congressi, eventi.

Una delle ultime opere rimesse a nuovo da De Piccioto è stato il palazzo dell’ex Banco di Napoli in via XXV Luglio, a Lecce, dove è stato realizzato un giardino pensile che accoglie la prima terrazza Campari della città. Di Recente si è parlato di lui anche a Brindisi, per l’interesse manifestato nei confronti dei ruderi dell’ex collegio navale Tommaseo, circondato da un bosco inaugurato poche settimane fa.