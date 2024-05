Concluse le attività del programma Erasmus del liceo Marzolla

BRINDISI - Con la qualificata presenza di un esperto francese, Monsieur Aurélien Hénot, docente di Storia ed Educazione Civica presso le College “Simone Veil” di Pithiviers (Francia), si sono concluse le attività del programma Erasmus+, che si è snodato lungo l’anno scolastico, attraverso due esperienze di mobilità a Bruxelles e a Madrid, vissute da due nutriti gruppi di alunni di classi dalla prima alla quarta dei diversi indirizzi del Polo Liceale “Marzolla Leo Simone Durano”.

Nei giorni 29, 30, 31 maggio, infatti, l’esperto sta tenendo degli interventi nelle classi sui temi della storia delle Istituzioni e della cittadinanza europea. Momento clou giorno 30 maggio, ore 16, l’evento di restituzione e disseminazione nell’auditorium “C. Zonno” del Liceo “Marzolla”. Dopo le note degli inni nazionali francese e italiano, e dell’Inno alla gioia, a cura dell’ensemble del Liceo Musicale, diretto dal prof. Antonio Bagnato, i saluti iniziali del dirigente scolastico, prof.ssa Carmen Taurino, che ha sottolineato l’importanza di una formazione dal respiro europeo e della consapevolezza civica come cittadini d’Europa. Quindi la parola all’esperto francese che, commosso, ha espresso la sua gioia per la calorosa accoglienza riservatagli dal polo liceale.

Il prof. Aurélien Cristophe Stéphane Hénot ha trattato i temi dei valori dell’Unione Europea, senza tralasciare i temi della cittadinanza europea e delle sfide educative che sono poste alla scuola dai bisogni di un’Europa in dialogo e in confronto col mondo. Quindi la parola alla prof.ssa Daniela Franco, referente Erasmus di Istituto, che si è soffermata sulle mobilità Erasmus svolte come mezzo di conoscenza reciproca di culture diverse e come esperienza umana e relazionale innanzitutto. Sono intervenuti anche gli studenti con testimonianze appassionate ed entusiastiche, a corredo dei video finali presentati.

Momento conclusivo la consegna degli Europass agli studenti che tra febbraio e marzo 2024 hanno preso parte alle esperienze di mobilità Erasmus a Bruxelles e a Madrid.