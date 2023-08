Ambiente, concluse le tre giornate della maratona ecologica Ecothon

SAN PIETRO VERNOTICO - Concluse le tre giornate di Ecothon, la prima maratona ecologica del progetto dell’Aps Per San Pietro, volto a promuovere una "conversione eco-sostenibile della comunità” e sensibilizzare giovani e famiglie sul ciclo dei rifiuti, le conseguenze dell’inquinamento e dello spreco alimentare. Che si propone, inoltre, di promuovere modelli di sinergia pubblico/privato finalizzati a riqualificare gli spazi urbani, per creare ambienti eco sostenibili, efficienti e ad impatto “zero” e innescare processi di economia circolare utile ad uno sviluppo sostenibile, consapevole e inclusivo del territorio, che valorizzi le nuove competenze professionali e le risorse umane locali. Si sono svolte dal 18 al 20 agosto a Campo Di Mare.

La prima giornata il 18 agosto si è svolto il Talk sul tema Eco-Scuola del Futuro – Sostenibile, Digitale e Inclusiva. Il presidente dell’Aps Per San Pietro Alberto Liaci ha presentato gli obiettivi del progetto Ecothon e i diversi dati allarmanti dell’emergenza climatica e della desertificazione demografica, economica e sociale che riversa il sud Italia e nel particolare la fascia sud del Brindisino.

Al talk hanno partecipato Maria Lucia Argentieri, sindaca Comune di San Pietro V.co, Ezio Del Gottardo professore Università del Salento, Emma Tramacere docente Ic Ruggero De Simone insieme ad una delegazione degli studenti, Emanuele Gemma, presidente Eterea L'Albero Della Vita, Michele Leo Archeologo dottorato nazionale Hs, Fabio Rubino di Officine Arca Aps.

Durante la serata è stata conferita una targa di ringraziamento ad un cittadino originario di San Pietro Vernotico residente in Spagna, Augusto Rascazzo, che durante le sue vacanze estive nella marina dove è nato e cresciuto, in più occasioni si è occupato della pulizia di un tratto di arenile noto come "Giamaica".

Il 19 agosto Ecothon, ha promosso e supportato la manifestazione podistica “Run4Leo” svoltasi tra Campo di Mare e le marine LidoPresepe e Torre San Gennaro, organizzata dall’associazione podistica MyDomo. Quest’anno la maratona oltre a promuovere valori come la sostenibilità, dello sport, salute e dell’amicizia è stata dedicata come tributo all’amico Leonardo Pignatelli. È stata un’onda verde che ha coinvolto tutti i partecipanti e i passanti incuriositi, creando una bella atmosfera di comunità e di festa.

Il 20 agosto si è concluso con il laboratorio TrasfoMare a cura dell’aps Officine Arca, svolto al lido GoGò. Insieme ai formatori si è realizzato un laboratorio didattico dove i bambini, hanno ricreato un ambiente marino utilizzando esclusivamente materiale da riciclo, raccolto nella zona limitrofa al laboratorio, dando sfogo alla fantasia, creatività e manualità con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’importanza del concetto di riuso, elemento fondamentale dell’economia circolare.

Nelle prossime settimane saranno organizzate assemblee e talk tematici sulle tematiche del Comune Smart e Green coinvolgendo docenti, ricercatori, aziende, sindacati e Istituzioni.