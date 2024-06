Polizia e scuola: concluso a Mesagne il progetto “I giovedì della legalità”

MESAGNE - Concluso a Mesagne il progetto “I giovedì della legalita” della Polizia di Stato del locale Commissariato, diretto dal vice questore Giuseppe Massaro, effettuato in collaborazione con tutti gli Istituti scolastici della città di Mesagne.

Ogni giovedì dell’anno scolastico in corso, il dirigente e il personale del commissariato di Mesagne hanno incontrato e dialogato con tutti i ragazzi degli istituti scolastici di Mesagne, sui temi dell’educazione alla legalità, in particolare sui pericoli della rete, sul corretto utilizzo dei social network, sui fenomeni legati al bullismo, al cyberbullismo, all’educazione stradale, al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol e più in generale sul rispetto delle regole, del prossimo e dell’ambiente.

"Si ringraziano i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo e i dirigenti e i collaborati del 1° Circolo didattico “Carducci”, del 2° Circolo didattico “Giovanni XXIII”, della Scuola secondaria di I° grado “Materdona-Moro” e dell’IISS “Epifanio Ferdinando” con cui si è collaborato nel progetto". Si legge in una nota della questura.

Anche quest’anno i ragazzi, oltre ad aver incontrato il personale della Polizia di Stato tra i banchi di scuola, sono stati ospitati all’interno dei locali del Commissariato potendone visitare gli Uffici dedicati alla Polizia Scientifica e al Controllo del Territorio, diventando “investigatori per un giorno”.

