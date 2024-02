Concluso progetto “Social-mente con Enjoy" dedicato agli over 60

CELLINO SAN MARCO - Concluso il progetto promosso dal Comune di Cellino San Marco denominato “Social-mente con Enjoy” affidato al centro wellness Feelgood by Enjoy di Cellino San Marco che ha consentito lo svolgimento di attività motorie e sportive a favore di cittadini over 60 gratuitamente per 3 mesi, con una frequenza bisettimanale di attività di gruppo a scelta tra nuoto, benessere, attività motoria adattata in acqua, ginnastica dolce, Pilates, e sotto la super visione di personale altamente qualificato.

“Il progetto - riferisce la dott.ssa Monica Martina presidente del club Feelgood - nasce con l’obiettivo di incentivare ed educare a sani e corretti stili di vita, ridurre la sedentarietà e promuovere momenti di aggregazione e socializzazione e siamo infatti convinti che lo Sport sia uno strumento di cambiamento, contribuendo concretamente a migliorare la qualità della vita di tanti giovani anziani della nostra comunità”.

“Circa 60 gli utenti che hanno aderito al progetto”, - commenta Sandra Villani coordinatrice del Club - è un dato importante a riprova del fatto che iniziative di questo genere intercettano il diffuso bisogno di stare in compagnia e fare movimento come uno dei modi migliori per occuparsi del proprio benessere, fisico e psicologico, a qualsiasi età. Siamo infatti convinti che lo sport sia uno strumento di prevenzione, tutela della salute e inclusione socio-culturale”.

“L'accoglienza dei partecipanti al progetto avutasi nella giornata del 6 febbraio in occasione della consegna della targa di ringraziamento, è stata per noi amministratori un momento di grande orgoglio. Il progetto ha riscontrato tanto apprezzamento e approvazione da parte di tutti. In tale occasione ho avuto modo di comunicare che l'intenzione è quella di continuare a promuovere queste attività che rappresentano utili iniziative per promuovere ed incentivare il benessere psico-fisico e migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini" dichiara, invece, il sindaco Marco Marra.

"Ringrazio la presidente dott.ssa Martina, la coordinatrice Sandra Villani e tutto lo staff del club Feelgood per la fattiva collaborazione, la grande sinergia, la competenza e la professionalità. Si ringraziano gli assessori Davide Montinaro e Lorenzo Mazzotta rispettivamente assessore allo Sport e alle Attività sociali, la dirigente del settore II - dott. ssa Elia - perché gli obiettivi e le proposte si realizzano sempre e soltanto con il supporto e la collaborazione di tutti.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli over 60 che hanno avuto il piacere di far parte di questo primo progetto "Social-mente Enjoy ".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui