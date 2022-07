Torna “See the sea”, il concorso di fotografia subacquea di Torre Guaceto

CAROVIGNO - Un evento pensato per la valorizzazione dei tesori sommersi della riserva. Un concorso che mira a fare sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e a far conoscere l’ecosistema di Torre Guaceto, le peculiarità che ne hanno fatto un’Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea ed un Blue Park. Una competizione sì, ma ben diversa dalle gare che hanno come unico obbiettivo quello di premiare i fotografi migliori. “See the sea” è innanzitutto rispetto dell’ambiente e degli animali, passione per la vita sottomarina.

Dopo lo stop imposto dalle misure anti covid, l’Amp celebrerà il ritorno dei fotografi con due giornate dedicate alle immersioni e alla formazione grazie all’introduzione della “valutazione aperta”. Nel dettaglio, nella prima giornata del concorso, i fotografi potranno contare su due immersioni della durata di 90 minuti a testa, nella seconda potranno assistere ai lavori della giuria e comprendere al meglio i criteri di valutazione delle immagini prodotte. I fotografi subacquei Marco Gargliulo, Mimmo Roscigno e Andrea Giulianini giudicheranno il materiale prodotto dai concorrenti e individueranno il primo, secondo e terzo fotografo classificato.

Non solo, ci sarà l’assegnazione di due menzioni speciali, una conferita dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed una dal Wwf.

I posti disponibili sono 15 ed iscriversi al concorso è facile, basta compilare il form online. “Siamo felici di annunciare il ritorno di ‘See the sea’ – ha commentato il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, la prima edizione del concorso è stata un successo, ora ci impegneremo affinché lo sia anche la seconda. Stare insieme e condividere l’amore per il mare è sempre entusiasmante. Non ci rimane che preparare gli ultimi dettagli, ci vediamo a settembre”.

La competizione prenderà forma grazie all’importante sostegno offerto all’organizzazione dall’associazione “Salento sub”, che può vantare un’esperienza di settore di eccezionale spessore.