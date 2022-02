Concorso nazionale ‘Annalisa Durante’: menzione speciale per gli studenti del liceo Artistico

BRINDISI - Si è conclusa ieri l’ultima delle quattro giornate dedicate alla III Edizione del Premio Nazionale in memoria di Annalisa Durante, intitolato "Amore è... raccontare la bellezza". Il concorso nazionale, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione – Usr Campania e del Comune di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Polis della Regione Campania, ha visto la partecipazione di studentesse e gli studenti di tutta Italia attraverso la realizzazione di elaborati creativi afferenti alle diverse tematiche caratterizzanti la storia di Annalisa, giovane vittima innocente di camorra uccisa a Forcella il 27 marzo 2004: oltre 70 scuole da tutta Italia (dalle primarie alle secondarie di secondo grado) con 114 candidature da 15 Regioni diverse.

Il liceo Artistico ‘Simone’, diretto dalla Ds Carmen Taurino che ha colto con grande interesse l’iniziativa, ha partecipato con delle creazioni degli studenti del primo biennio. La cerimonia di premiazione si è svolta dalla sede della Biblioteca Annalisa Durante con dirette facebook e YouTube: nel corso dell’evento gli studenti delle classi prime, collegati dai laboratori della sede scolastica, si sono aggiudicati la menzione speciale della Giuria.

Sono stati gli studenti più piccoli del Liceo, che, dopo due anni di pandemia, con una grande sensibilità emotiva e con spirito di cittadinanza attiva, appena agli inizi del loro percorso liceale, hanno rielaborato il tema con delicatezza, talento e creatività: il lavoro di gruppo presentato dagli studenti delle classi 1A e 1C in formato digitale è un’interpretazione grafica che coglie gli aspetti più belli della vita di Annalisa Durante. Immagini che raccontano la forza d’animo della giovane nel voler combattere l’oppressione dell’ambiente in cui vive mentre, dalla finestra della sua stanza grigia, trova la forza per colorare il mondo dei suoi sogni. I complimenti della Giuria per il valore e per la qualità artistica delle opere presentate hanno gratificato i giovanissimi studenti intervenuti durante la diretta per descrivere i lavori (Francesca Libasci, Lucrezia Robert, Iris De Vincentis ed Elena Saponaro).



Importante il contributo della prof.ssa Vera Meminaj che, come Referente di progetto, ha seguito gli studenti nelle varie fasi di realizzazione delle opere coadiuvata, dalla prof.ssa Arrigo in qualità di Referente del Liceo Artistico.