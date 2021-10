Confartigianato Brindisi sostiene la fondazione di comunità

BRINDISI - La fondazione di comunità di Brindisi e provincia sta per diventare realtà: dalla proposta lanciata nell’ottobre scorso dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro, e grazie alle iniziative realizzate con il contributo dei tanti soggetti pubblici e privati coinvolti, si è svolto oggi, martedì 5 ottobre, un incontro tra gli artigiani ed alcuni professionisti di Confartigianato Brindisi con don Mimmo Roma, parroco della cattedrale di Brindisi che è “il motore” del progetto.

"Don Mimmo Roma - come sottolinea Teodoro Piscopiello, direttore provinciale Confartigianato - ha spiegato cosa è la fondazione e l’obiettivo che si pone, quali energie e risorse devono attivarsi per far sì che la fondazione si avvii, ha sottolineato che alla base di tutto, del nostro impegno nella Confederazione deve esserci, sarà necessaria, una cultura della solidarietà, del dono, della responsabilità sociale. Don Mimmo Roma ha aggiunto che tra gli obiettivi della fondazione che potranno raggiungersi con il coinvolgimento delle micro e piccole imprese artigiane, quelle che Confartigianato riunisce, c’è quello di una 'nuova' occupazione, quella di imprese ispirate ai principi della sostenibilità ambientale, dell’economia civile, di solidarietà intergenerazionale, in cui è forte e diffuso l’interesse della generazione presente verso quelle future."

Confartigianato Brindisi, nelle persone del direttore Teodoro Piscopiello e del presidente Fabrizio Topputo, convinti della necessità di essere protagonisti concreti nel progetto della fondazione, hanno preso l’impegno di coinvolgere gli iscritti di tutte le categorie e di tutto il territorio provinciale e di iniziare, dal mese in corso, la raccolta fondi.