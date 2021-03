Confcommercio Fasano, Donato Pistola eletto nuovo presidente

FASANO - Si è svolta nell’aula consiliare di palazzo di Città, l’assemblea dei soci della Confcommercio della delegazione di Fasano. I lavori sono stati aperti dal vice presidente Gianni Corciulo, il quale ha illustrato l’attività che sta svolgendo la Confcommercio in provincia di Brindisi a sostengo del sistema delle imprese, in un momento difficilissimo per gli effetti dell’emergenza sanitaria. Ha fatto seguito l’intervento del direttore provinciale Angelo Colella, il quale ha posto l’accento sull’importanza del sistema associativo in un momento in cui il settore del commercio ha bisogno di ampio sostegno per venire fuori da una crisi senza precedenti.

Dopo di che è intervenuto il coordinatore cittadino di Confcommercio-Fasano, Donato Pistola, che ha illustrato il lavoro di riorganizzazione in corso per consolidare la presenza dell’associazione nella città di Fasano. L’assemblea è proseguita con l’intervento del consulente di Confcommercio Matteo Missere che ha fornito elementi particolarmente utili ed a supporto delle imprese nei settori del credito e della formazione. Si è passati, poi, all’elezione del presidente e del consiglio direttivo della delegazione di Fasano.

Per acclamazione Donato Pistola è stato eletto presidente, mentre compongono il direttivo Alberto Cardone, Marco Cedro, Giacomo Cofano, Pierpaolo Cupertino, Maria Di Bari, Donato Di Tano, Oronzo Lo Prete, Samuele Olive, Francesco Peccarisi, Michelangelo Saladino, Nicola Sasso, Carlo Sgarbi, Donato Vinci e Filippa Donnaloia.