Trasporto sostenibile e a basso impatto: la Stp presenta il progetto "Sumo"

BRINDISI - È in programma il 19 dicembre 2023 a partire dalle ore 09:30 a Brindisi, presso la sala “Gino Strada” del Palazzo Nervegna, la conferenza internazionale organizzata da Stp Brindisi, nell'ambito del progetto Sumo “Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”, finanziato dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.

Obiettivo del progetto Sumo è quello di favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e a basso impatto ambientale non solo sulle aree costiere, ma anche nell’entroterra, e di migliorare la sostenibilità e la mobilità nelle città portuali dell’area di programma attraverso lo sviluppo di un sistema adriatico transfrontaliero che favorisca l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto.

L’iniziativa, che prevede un programma ricco di interventi, sarà un’occasione per focalizzare l’attenzione sulle sfide e le opportunità di sviluppo future nel settore dei Trasporti e della Mobilità Transfrontaliera con particolare riferimento anche al prossimo periodo di Programmazione Interreg 2021-2027.

Nello specifico, una prima parte sarà interamente dedicata al progetto Sumo, alle sue attività e soprattutto ai risultati raggiunti fino a questo momento, mentre una seconda parte della conferenza sarà dedicata alle Linee Guida Territoriali sulla mobilità sostenibile e al Piano di Sviluppo Transfrontaliero fornendo una visione dettagliata delle strategie territoriali implementate per incentivare la sostenibilità nella mobilità urbana. Questa sezione non solo esplorerà le raccomandazioni specifiche contenute nelle Linee Guida, ma analizzerà il Piano di Sviluppo Transfrontaliero, incentrato sulla creazione di sistemi di mobilità integrati e multimodali.

Un'opportunità, dunque, per riflettere sull'importanza della collaborazione transfrontaliera nell'attuazione di soluzioni sostenibili nelle regioni coinvolte.