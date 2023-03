Confesercenti Brindisi diventa socia della Fondazione dieta mediterranea

BRINDISI - L’associazione di categoria Confesercenti della provincia di Brindisi aderisce alla Fondazione Dieta Mediterranea come socio sostenitore. L’iniziativa, proposta dal presidente Confesercenti, Michele Piccirillo, e supportata dal segretario generale della Fondazione, dott. Domenico Rogoli, con l’avallo del presidente, prof.ssa Stefania Maggi, guarda ad una collaborazione più stretta tra i due enti, nella promozione di quelle attività che possano coinvolgere in particolar modo gli operatori della ristorazione e del turismo, attraverso la progettazione e l’organizzazione di attività formative e divulgative sulla Dieta Mediterranea e sulle sue applicazioni nei diversi ambiti.

Il modello gastronomico pugliese, ed in particolare quello della provincia di Brindisi, ricalca pienamente il sistema alimentare della Dieta Mediterranea, basandosi sulla combinazione di particolari prodotti, tra cui l’olio extravergine d’oliva, i cereali e molti derivati, dal pane alle friselle, frutta, ortaggi e legumi, prodotti caseari e ittici, poca carne, una pasticceria non esageratamente dolce e vini eccellenti. I numerosi piatti e prodotti della tradizione, opportunamente preparati ed assunti nelle modalità prescritte dai modelli teorici, offrono concreti benefici per la salute delle persone, grazie alle proprietà antiossidanti e genoprotettive, per la salvaguardia dell’ambiente, trattandosi di produzioni sostenibili espressioni di un particolare ecosistema, e per la tutela del patrimonio culturale territoriale, essendo produzioni fortemente identitarie. L’accrescimento professionale attraverso una più profonda e ampia conoscenza della Dieta Mediterranea tra gli operatori del settore agroalimentare, enogastronomico e della ristorazione, rappresenta pertanto un elemento essenziale nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti nella provincia di Brindisi, e costituisce un elemento fondamentale nell’applicazione delle strategie di prevenzione a tavola.