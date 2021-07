Confesercenti "Immagine & Benessere", nominata la nuova responsabile provinciale

BRINDISI - Sarà Jenny Toscano, imprenditrice brindisina, già componente della presidenza provinciale, a guidare la “Confesercenti Immagine & Benessere”, la sezione che si occupa di promuovere e sviluppare il settore degli acconciatori, estetiste e make-up artist.

La Toscano, titolare con il fratello della “Scuola Cef” di Brindisi, collaborerà con il presidente provinciale Piccirillo nella difficile ma improrogabile azione di tutela degli interessi del settore, al fianco degli imprenditori locali, analizzando le problematiche aziendali che vivono a causa dell’emergenza Covid e della sleale concorrenza degli abusivi, proponendo soluzioni legislative che rispondano alle loro aspettative, affinché il comparto assuma ancora di più il ruolo che merita nel sistema economico ed occupazionale della provincia.

“Grazie ed alla sua esperienza e attraverso l’impegno offerto dalla dottoressa Toscano, potremo sicuramente aiutare tanti imprenditori a sviluppare le loro attività, esaltando la competenza, la capacità e la dedizione che essi mettono ogni giorno nel loro lavoro, caratteristiche spesso poco valorizzate ma che da sempre contraddistinguono i lavoratori di questo settore, da sempre attenti

alle esigenze dei clienti e per questo impegnati in attività formative e di aggiornamento quotidiane”, ha dichiarato il presidente provinciale Confesercenti Michele Piccirillo. A Jenny Toscano, che presto incontrerà tutti gli operatori associati, vanno gli auguri e i

complimenti e di tutto il gruppo dirigente della Confesercenti, oltre al ringraziamo pubblico per la sensibilità dimostrata e la disponibilità offerta nell’assumere questo delicato ed importante incarico.