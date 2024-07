Confesercenti invita i Comuni a incrementare le licenze per trasporto Ncc

BRINDISI - Confesercenti della provincia di Brindisi esprime vivo apprezzamento e tanta soddisfazione per la decisione del comune di Fasano di pubblicare un bando per rilasciare 19 nuove autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente (Ccc).

"Fasano, con questo atto, si pone tra le prime città in Italia a sbloccare le licenze per i Noleggi con conducente. Una scelta amministrativa e strategica che è in linea con quanto sostenuto dalla nostra associazione in questi mesi, in riferimento all’implementazione del servizio di trasporto su tutto il territorio provinciale, ed in particolare proprio del servizio Ncc e Taxi, sia per dare nuove opportunità di lavoro, aspetto non trascurabile, ma anche per soddisfare l’incremento della domanda". Scrive il presidente Confesercenti Michele Piccirillo.

"È sotto gli occhi di tutti, infatti, come il territorio brindisino sia meta preferita di migliaia di turisti, non solo nel periodo estivo. La mancanza di taxi e il contingentamento delle autorizzazioni Ncc vengono percepite dal cittadino e dal turista come un chiaro sintomo di inefficienza amministrativa e di tutela dell’interesse di pochi a danno dei molti. Confesercenti, in quella occasione, chiedeva contestualmente anche la riduzione del costo del trasporto in aereo, sempre per essere maggiormente concorrenziali rispetto a realtà limitrofe"

“La scelta del Comune di Fasano può essere da apripista ad altre analoghe situazioni, con l’obiettivo di migliorare la mobilità dei turisti e degli stessi residenti. La crescita turistica nel nostro territorio segna un trend positivo per l’economia locale, con un incremento del 4 per cento nei primi mesi del 2024 rispetto lo scorso anno. Chiediamo, pertanto, ai sindaci del territorio brindisino, rispettando le diverse peculiarità territoriali, di mettere in atto qualsiasi iniziativa amministrativa che vada in questa direzione, orientando le proprie scelte verso il miglioramento significativo del trasporto Ncc e Taxi”.

"La Confesercenti, dunque, sollecita un’azione immediata delle autorità per migliorare i trasporti, in risposta all’aumento delle presenze turistiche previste soprattutto nelle località marine e collinari di Carovigno, Ostuni e Brindisi. Il trasporto, pubblico e privato, è una di quelle voci che, in un processo di feedback, misurano l’effettiva soddisfazione dell’utenza in riferimento all’offerta proposta dal territorio".

