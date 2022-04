Confindustria Brindisi saluta il questore Ferdinando Rossi

BRINDISI - Il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, prima del proprio trasferimento a Foggia, ha salutato il presidente Gabriele Menotti Lippolis, il direttore, Angelo Guarini e la struttura di Confindustria Brindisi. L’incontro è stato occasione sia per formulare auguri per il nuovo incarico, che per ringraziare il questore Rossi per l’eccellente lavoro svolto in questi anni a tutela della legalità e della sicurezza del territorio, prerequisiti fondamentali del suo sviluppo socio- economico. Il questore a sua volta ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione di Confindustria Brindisi, riscontrata costantemente nel corso del suo periodo brindisino.