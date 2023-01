Da Confindustria una targa ricordo per i 100 anni dell'avvocato Luigi Grassi

BRINDISI - Si è svolta in Confindustria Brindisi una breve ma sentita cerimonia per la consegna di una targa ricordo all’avvocato Luigi Grassi, già titolare di cariche apicali nella Sezione Agis di Brindisi e nell’Associazione nazionale esercenti cinema, nonché per anni - con dedizione - ai vertici della governance associativa, sempre con ruoli e nello svolgimento di funzioni di primo piano.

La targa ricordo - in occasione del suo centesimo compleanno - vuole simboleggiare la gratitudine dell’organizzazione verso una figura istituzionale apprezzata nel sistema per le sue doti umane e professionali, ricambiando altresì l’attaccamento e l’affetto manifestati dall’avvocato Grassi nei riguardi della sua associazione.