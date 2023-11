Medicina d'urgenza: convegno teorico-pratico tenuto da anestesista cellinese

CELLINO SAN MARCO - All'indomani dell'aggressione da parte di un ragazzo che ha aggredito un medico al Pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni nella quale due infermieri ed una guardia giurata sono rimasti contusi nel tentativo di fermare il minorenne che ha danneggiato anche i locali dell’ospedale è iniziato a Bari il congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza che ha posto sotto una lente d'ingrandimento una serie di problematiche a cui i medici sono sottoposti. E proprio con questa notizia si sta svolgendo ieri e oggi 25 novembre il congresso all’Hotel Hi trasformando la città in un fulcro di innovazione e conoscenza medica ponendo l'accento a problematiche e alla loro risoluzione.



Il convegno organizzato sotto l’egida del dott. Fausto D’Agostino, rinomato anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma e presidente dell’International Training Center American Heart Association si è proposto per essere una vetrina di eccellenza e di spirito innovativo nel campo dell’emergenza sanitaria e per questa due giorni ha catalizzato l'attenzione di più di duecento medici provenienti da ogni parte della regione.



Il congresso si è aperto con il video-messaggio del cantante Al Bano Carrisi nel ruolo di testimonial. La sinergia tra celebrità e professionalità medica promette di attirare l’attenzione ben oltre la comunità medica, toccando il cuore della società civile.



L’evento diviso in due giornate intense ha visto quella di ieri dedicata a conferenze e dibattiti sulle ultime innovazioni e sfide nel settore dell’emergenza, mentre la giornata di oggi offre ai partecipanti un’esperienza pratica unica. Attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di simulazione, i professionisti avranno l’opportunità di affinare le loro competenze in scenari clinici estremamente realistici.



Il giornalista Vincenzo Magistà ha moderato la sessione iniziale, accogliendo illustri figure del panorama politico e sanitario nazionale. Tra questi, spiccano nomi come Mariolina Castellone, vice presidente del Senato della Repubblica, Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia, il Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari, il dott. Angelo Vacca, coordinatore delle scuola di Specializzazione in Medicina d'energenza-urgenza e tutti in gran voce hanno sottolineato il ruolo del medico in prima linea, dei continui sforzi effettuati quotidianamente ricordando quelli durante l'emergenza Covid, si è parlato di sicurezza, di sovrappolamento dei pronto soccorso e di come il Governo si stia organizzando a chiusura della legge di Bilancio ad un aumento dei fondi alla Sanità Nazionale.



Il dott. Fausto D'Agostino confermando la sua reputazione come punto di riferimento per la formazione medica, ha visto la partecipazione di una faculty d’eccezione, composta da esperti nazionali e internazionali nel campo dell’anestesia, della rianimazione e dell’emergenza-urgenza.



L’evento è stata un’opportunità imperdibile per tutti i professionisti del settore, che hanno offerto un terreno fertile per il confronto, l’aggiornamento professionale e lo sviluppo di nuove competenze. Con un programma ricco e variegato, il Congresso Teorico-Pratico Emergenza-Urgenza si conferma come un appuntamento cruciale per il futuro della medicina d’urgenza in Italia.