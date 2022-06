Premio Honestas: giovedì la consegna delle borse di studio a tre studenti

SAN VITO DEI NORMANNI- Tutto pronto per la serata del “Premio Honestas” che si svolgerà giovedì 16 giugno alle 19 nel Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni. La cerimonia chiude la seconda edizione del video contest indetto per gli studenti delle quinte classi degli istituti superiori di Mesagne (liceo scientifico “Epifanio Ferdinando”) e di San Vito dei Normanni (liceo scientifico “Leonardo Leo” e istituto professionale “Morvillo Falcone”) che hanno rappresentato la coerenza e la correttezza secondo i propri occhi.

I tre classificati

A consegnare le targhe al primo classificato Vittorio Salonna del liceo “Leo” che si è aggiudicato una borsa di studio di 600 euro, alla seconda classificata Rosaria detta Rosy Calabretti del “Morvillo Falcone” che riceve il premio di 400 euro e la terza Giulia D’Oria del liceo “E. Ferdinando” con borsa di studio di 250 euro, saranno il Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, il procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, l’onorevole Anna Macina sottosegretario alla Giustizia, i sindaci di San Vito Silvana Errico e di Mesagne Toni Matarrelli, il coordinatore regionale Fai Antiracket Puglia Fabio Marini e il campione olimpico di taekwondo di Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila, testimonial evento. Durante la serata di premiazione la giuria spiegherà le motivazioni e i criteri seguiti per la scelta degli elaborati multimediali dei tre vincitori.

L’evento, patrocinato dai comuni di San Vito dei Normanni e di Mesagne, è organizzato dall’associazione culturale “La valigia blu”, presieduta dalla giornalista Fabiana Agnello. Sono sponsor della serata: Castello Dentice di Frasso, Confindustria Brindisi e Bcc Banca credito cooperativo di Ostuni main sponsor, Fai – Federazione Antiracket e Antiusura, Fita (Federazione italiana Taekwondo), Cedat85, Passo Uno – società cinematografica, La Dolce Vita beach club e Masseria Santa Lucia di Ostuni, Virus artigrafiche.

Il “Premio Honestas”, seconda edizione

Il “Premio Honestas” assegna tre borse di studio ai vincitori del video contest che ha avuto come partecipanti, nella seconda edizione, gli studenti delle quinte classi del liceo scientifico “Leonardo Leo” e dell’istituto professionale “Morvillo Falcone” di San Vito dei Normanni, e il liceo “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. Ai giovani è stato chiesto di realizzare un video per rappresentare la correttezza e l’onestà secondo i propri occhi e di pubblicarlo sul proprio profilo Instagram, oggi il social più utilizzato dai teenager. Il “Premio Honestas”, patrocinato dal comune di San Vito dei Normanni e di Mesagne, è stato istituito grazie alla raccolta fondi organizzata dal tenente dei carabinieri Alberto Bruno in occasione del proprio compleanno.