Lotta contro le leucemie: Uova di Pasqua Ail anche a domicilio

A causa del Covid salta il tradizionale appuntamento in piazza. Prenotazione e ritiro delle uova presso la nuova sede in piazza Cairoli 5

L’Ail Brindisi rende noto che purtroppo il consueto appuntamento in Piazza Vittoria a Brindisi ed in tutte le piazze della provincia per offrire le Uova di Pasqua 2021, non potrà avere luogo. La “zona rossa” impedisce il contatto diretto, ma non frena la voglia di “essere vicini”. Fino a Pasqua, infatti, è possibile prenotare e ritirare le uova nella sede di Piazza Cairoli 5 al mattino (dalle 10,00 alle 12,00) e nel pomeriggio (dalle 17,00 alle 19,00).

“Potrete chiedere la consegna a domicilio, - dice Carla Sergio, presidente Ail Brindisi - se siete impossibilitati a raggiungerci. Confidiamo nel vostro senso di solidarietà affinché i nostri progetti legati al reparto di Ematologia, non debbano accusare uno stop imprevisto, proprio ora che si stanno raggiungendo traguardi importantissimi riguardanti i trapianti da donatori esterni. La ricerca deve continuare e noi confidiamo nella vostra generosità. Già da ora vi giunga il mio grazie più sentito !”

Potete contattarci ai seguenti recapiti: Tel: 0831.560068, Whatsapp: 339.6698155, Email: info@ailbrindisi.it.

Questi i recapiti dei nostri referenti nei centri della provincia:

Carovigno: Giovanni Brandi 338.1965480

Ceglie M.ca: Giuseppina Del Vecchio 320. 8743865

Erchie: Vladimiro Argese 347.8709424

Francavilla F.na: Franco Vitale 347.2316289

Latiano: Carla Lamendola 340.6324618

Ostuni: Pasquale Pinto 338.6972014 e Marina Milone 333.5628875

S. Michele Salentino: Michele Salonna 339.1073743

S. Pietro Vernotico: Giorgia Bonifacio 320.6337246

S. Vito dei Normanni: Stella Ancora 349.5088689

Villa Castelli: Maria Alò 335.5951278

Tutte le info necessarie sul sito www.ailbrindisi.it.

Gallery