Consegnate le Croci di Anzianità nel Comitato Cri Fasano 

FASANO - Il 13 ottobre, nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città, il presidente Roberto Posado e il sindaco Francesco Zaccaria hanno consegnato le Croci di Anzianità nel Comitato Cri Fasano. Diventare volontario di Croce Rossa significa compiere una scelta di vita che richiede dedizione e coraggio. Quando si indossa l’uniforme, si è consapevoli di essere una cellula pulsante di un cuore antico e forte: il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, fondato da Henry Dunant nel 1864, è infatti la più grande organizzazione umanitaria al mondo che conta più di 115 milioni di Volontari.

Per celebrare chi ha perseverato nella propria scelta, la Croce Rossa sin dal 1914 conferisce le Croci di Anzianità, onorificenze che mirano a ricompensare pubblicamente i Volontari e a stimolare tutti a un continuo miglioramento nel servizio.

Pertanto, il Comitato di Fasano, in occasione dell’assemblea svoltasi il 13 ottobre, ha onorato i suoi Volontari più anziani. Nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città a Fasano il presidente Roberto Posado e il sindaco Francesco Zaccaria hanno consegnato le Croci di Anzianità per i 15, i 25 e i 50 anni di volontariato in Cri.

A riceverle sono stati i Volontari:

- Raffaele Calefati, Nicola Cuoco, Rosa Gargiulo, Vanda Maria Incalcaterra, Claudia Lambertini, Elida Lici, Emanuele Maggi, Vincenza Malerba, Domenico Navarrino, Luigia Passiatore, Maria Teresa Perrini, Ombretta Petrella, Laura Rubino per i 15 anni di volontariato;

- Marilena Branchi, Milena Latorre, Maria Patronelli, Rosaria Petruzzi per i 25 anni di volontariato;

- Chiara Angelini e Bruna Guarini per i 50 anni di volontariato.

«Consegnare le Croci di Anzianità è motivo di orgoglio per il nostro Comitato – ha dichiarato il presidente Roberto Posado –, perché queste rappresentano la concretizzazione dei Sette Principi che guidano ogni nostra attività».