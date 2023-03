Consegnati riconoscimenti ai volontari di Protezione civile impegnati nell'emergenza Covid-19

FASANO -Nel corso di una emozionante cerimonia svoltasi oggi (domenica 12 marzo 2023) presso la Sala di rappresentanza di Palazzo di Città a Fasano, l'associazione “C.B. Quadrifoglio” volontari Protezione Civile, di concerto con il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’ufficio comunale di Protezione civile e con il patrocinio del Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile, ha conferito dei riconoscimenti ai propri volontari che si sono distinti durante l’emergenza Covid 19 e ha ringraziato le associazioni del territorio che hanno collaborato presso l’hub vaccinale di Conforama.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti Giannicola D’Amico (presidente Volontari Protezione Civile), Francesco Zaccaria (sindaco di Fasano e autorità locale di Protezione civile), Stefano Termite (sirettore Dipartimento prevenzione della Asldi Brindisi) e Maurizio Bruno (presidente del comitato permanente di Protezione civile della Regione Puglia). Presenti anche l’assessore comunale alla Protezione civile, Gianluca Cisternino, il dirigente comunale della Protezione civile Rosa Belfiore, il disaster manager comunale Angelo Decarolis, l’ing. Giuseppe Verdiani, funzionario della Sezione di Protezione civile della Regione Puglia, la dott.ssa Antonella De Simone, referente sanitario dell’hub vaccinale di Conforama, i rappresentanti della Polizia locale, dell’Arma dei aarabinieri, della Guardia Costiera, del Coordinamento provinciale di Protezione civile, e tantissimi volontari e numerose associazioni di Protezione civile operanti sul territorio provinciale.

“A 3 anni esatti da quando sono iniziate le restrizioni Covid e a due anni esatti dall’avvio dell’hub di Conforama – ha evidenziato il presidente dei volontari Giannicola D’Amico - abbiamo voluto organizzare questa cerimonia, insieme all'mministrazione comunale, perché ritenevamo doveroso ringraziare i nostri volontari che nei due anni, dal marzo 2020 al marzo 2022, non si sono risparmiati un istante, rischiando anche la vita, sacrificando lavoro, affetti, famiglie. Lo hanno fatto sia operando sotto il coordinamento del Coc (Centro operativo comunale di Protezione civile), in attività di assistenza alla popolazione, consegna spesa alimentare, consegna farmaci, raccolta generi alimentari e consegna al banco alimentare, attività informativa alla popolazione, nei mercati settimanali, alle fermate degli autobus, nei cimiteri, consegna buoni spesa, consegna di dispostivi informatici agli studenti, distribuzione di mascherine e Dpi a popolazione, enti che operano nel sociale, parrocchie, associazioni. E a seguire presso l’hub vaccinale di Conforama – ha proseguito D’Amico - dove abbiamo dovuto gestire situazioni indescrivibili, ci siamo presi rimproveri, aggressioni verbali e a volte quasi fisiche ma in compenso siamo riusciti a portare (spero nel migliore dei modi) a compimento il compito affidatoci. E per l’attività svolta all’hub abbiamo ringraziato le tante associazioni di Protezione civile della provincia di Brindisi che ci hanno dato supporto con propri volontari”.

In totale nel corso della emergenza Covid i volontari della Associazione “C.B. Quadrifoglio” hanno svolto 1378 turni (di cui 576 sotto il coordinamento del Coc e 802 presso l’hub) per un totale di oltre 7 mila ore di impiego.

Questi i riconoscimenti assegnati: Encomio conferito ai volontari di Protezione civile Valentina Pugliese, Mina Schiavone, Stefania Laneve eNicola Semeraro. Elogio conferito ai volontari di Protezione civile Giuseppe Leone, Marco Morga, Grazio Leone e Alessandro Pentassuglia.

Attestato di compiacimento conferito ai volontari di Protezione civile Vito Pentassuglia, Filomena Ricciardi, Giuseppe Semeraro, Elena Maggi, Domenico Piccinni, Loredana Elia e Antonella Olive. Altri riconoscimenti sono stati assegnati ai volontari di Protezione civile Natale Semeraro e Anne Pascale Custodero.

Un attestato di ringraziamento è stato poi consegnato alle associazioni di Protezione civile della provincia di Brindisi che hanno supportato la associazione “C.B. Quadrifoglio” presso l’hub di Conforama, e in segno di gratitudine per l’immane lavoro svolto anche al dott. Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, alla dott.ssa Lucia Cagnazzi, responsabile sanitario dell’hub vaccinale di Conforama, alla dott.ssa Antonella De Simone, referente sanitario presso l’hub di Conforama, al dott. Donato Russo, assistente sanitario presso lo stesso hub, a tutti gli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale e al sig. Vincenzo Sergi per la collaborazione fornita presso l’hub vaccinale.